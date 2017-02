video

Industri Fashion memasuki New York Fashion Week

New York Fashion Week 9 hingga 16 Februari 2017 diperkirakan menyuntik lebih dari satu miliar dolar atau 13 triliun rupiah ke New York. Selain itu, New York Fashion Week dan pekan busana di sejumlah kota besar lain juga diharapkan menggairahkan kembali ritel pakaian yang belakangan sedikit tertekan.