Cokelat Hadiah Paling Populer Hari Valentine

Cokelat adalah hadiah paling populer saat Hari Valentine di AS, menurut survei Federasi Ritel Nasional AS, yang mengungkapkan bahwa konsumen AS akan menghabiskan $1,7 juta untuk cokelat tahun ini. Usaha pembuatan cokelat pun bermunculan, seperti di negara bagian Virginia.