video

Begitu Cintanya dengan Hello Kitty, Seorang Wanita Hiasi Rumahnya Serba Hello Kitty

Wanita yang satu ini mempunyai hobi yang sangat unik. Yakni, Hello Kitty yang biasa digemari oleh anak-anak. Begitu cintanya dengan Hello Kitty, tidak semua perlengkapannya bergambar Hello Kitty, tetapi juga seluruh rumahnya diberi nuansa Hello Kitty.