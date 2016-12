PERKENALKAN nama saya Via, usia 35 tahun. Saya memiliki masalah, yakni berat badan saya yang terbilang gemuk. Saya juga memiliki tumpukan lemak berlebih, khususnya pada daerah lengan, perut, paha, dan leher.

Bagaimanakah solusi menghilangkan lemak yang bertumpuk ini? Saya juga sudah menjalani berbagai diet dan olahraga, namun tak ada yang berhasil. Sementara untuk operasi sedot lemak, saya tidak mau karena takut pada jarum dan prosedur bedah.



Terimakasih atas jawaban dr Deby.



Via, Depok





Jawaban:



Salam sejahtera, Via.



Untuk masalah seperti ini, Anda dapat mencoba teknik Magic Polar. Prosedur ini menggunakan tiga elektorda (tri polar) yang berfungsi untuk membakar lemak lebih cepat.



Terapi ini tidak menggunakan jarum, juga tanpa prosedur bedah hingga tidak menimbulkan rasa sakit. Terapi ini juga aman karena menggunakan gel pelangsing dengan bahan alami.



Pasien disarankan berkonsultasi dulu dengan dokter, kemudian diperiksa secara fisik dengan Computer Anti-Aging Touch Screen (CAATS). Pemeriksaan ini dapat menemukan penyebab lain yang menyebabkan Anda mengalami overweight. Area yang ingin dilangsingkan kemudian diberikan gel khusus pelangsing dan lifting. Selanjutnya, dibalut dengan infra red selama 20-30 menit. Dalam sekali perawatan, lingkar lengan, atau area lain dapat berkurang hingga satu sampai dua sentimeter. Hasilnya juga cenderung permanen dan dapat bertahan selamanya. Dengan catatan, pasien selalu menjaga kondisi dan kesehatannya.



Semoga penjelasan ini bermanfaat.





Salam





dr Deby Susanti Vinski

Dokter Spesialis Anti-Aging Perfect Beauty Aesthetics dan Wakil Presiden WOSAAM (World Society Interdisciplinary Anti-Aging Medicine)

Jalan Mirah Kencana Blok C-4 No 48, Permata Hijau, Jaksel