APA kabar dr Deby? Semoga selalu dalam kedaan sehat.

Usia saya kini 35 tahun dan memiliki satu putri. Saya mulai khawatir karena kerut-kerut wajah sudah mulai muncul. Dr Deby yang cantik, adakah cara yang alami untuk awet muda?Halo, Ainun.Untuk menjaga kesehatan dan penampilan senantiasa awet muda, Anda harus bertekad menjadikan gaya hidup sehat sebagai prioritas utama. Camkan di dalam diri Anda bahwa kesehatan adalah prioritas utama. Ini adalah kunci penting agar Anda bisa berumur panjang, sehat, dan lebih lama.You are what you eat. Nutrisi yang masuk ke dalam tubuh adalah senjata utama dalam melawan penuaan. Makanan juga mempengaruhi fungsi tubuh, dari kemampuan membakar lemak sampai produksi hormon. Oleh karena itu, mulailah mengubah menu makan Anda dengan lima prinsip ini:1. Kurangi gula.2. Batasi kalori.3. Konsumsi lemak baik.4. Cukup dengan protein.5. Perbanyak konsumsi sayur dan buah.Semoga jawaban ini dapat membuat Anda tergugah untuk menjadi lebih sehat.