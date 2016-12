MAS Rudy yang baik, saya memiliki rambut yang tipis. Minggu ini saya akan mengadakan acara pertunangan dengan kekasih. Saya agak bingung bagaimana caranya agar rambut bisa terlihat tebal dalam acara tersebut. Saya menginginkan rambut saya digerai dalam acara tersebut. Kira-kira, rambut saya harus ditata seperti apa?





Ginar, Depok









Jawaban:







Untuk Ginar, tidak perlu bingung jika rambut kamu tipis. Kamu bisa menggunakan hair clip on extension pada rambut agar terlihat tebal pada acara pertunangan. Alasan utama pemasangan hair clip demi kepraktisan karena sangat mudah diaplikasikan pada rambut, tanpa harus repot pergi ke salon atau hair stylish.

Hair clip on extension juga bisa menambah panjang rambut, menambah ketebalan, dan memberikan penampilan baru yang fresh dan beda pada pemakainya.



Walaupun terdengar sederhana, ternyata memasang hair clip on extension itu ada tip dan caranya. Beberapa pengguna hair clip on extension mengeluhkan, rambut sambungan mereka mudah lepas atau klip sulit terpasang dengan benar. Ternyata, sering kali kesalahan mereka saat memasang hair clip karena kurang rapi saat membagi rambut dan cara membuka atau menutup klip yang kurang tepat. Semoga bermanfaat.



Salam



Rudy Hadisuwarno

Maestro Tata Rambut Indonesia