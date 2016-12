HALO dr Deby, saya Mega dari Bandung. Begini dok, saya memiliki black spot di bawah bokong, dan sulit untuk dihilangkan. Apa yang harus saya lakukan? karena saya kurang percaya diri saat memakai hotpants. Terima kasih.



Jawaban



Dear Mega yang jelita, black spot atau hiperpigmentasi di daerah bokong dapat diatasi secara bertahap, sayang. Dokter tidak bisa menganalisa, tapi hanya bisa menyarankan sebagai berikut :



1.Lakukan scrub di daerah bokong secara teratur agar kulit mati dapat terangkat segera.

2.Gunakan cream whitening yang aman di daerah black spot atau hiperpigmentasi tersebut. Gunakan cream whitening dua kali sehari di daerah kulit yang sudah dibersihkan

3.Di klinik Perfect Beauty kami bisa langsung melakukan tindakan meso whitening untuk daerah black spot atau pigmentasi di daerah kulit yang ingin di putihkan hasilnya tentu saja lebih cepat dan memuaskan.

4.Jaga makanan sehat setiap hari.



Semoga saran dr. Deby ini bermanfaat bagi Mega dan dapat memakai hotpants yang sedang trendi itu. Salam manis.



