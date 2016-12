PERKENALKAN nama saya Rani dari Tangerang. Saya kurang percaya diri saat menggunakan sepatu high heels karena tumit saya pecah-pecah dan terkadang tanpa disadari menyebabkan lecet. Apa solusinya dokter? Terima kasih.

Rani-Tangerang





Jawaban:





Dear Rani yang manis, masalah tumit yang pecah-pecah, jangan sedih dan khawatir. Tumit pecah-pecah dapat diatasi yang penting tekun dan sabar. Saran dokter adalah:



1. Rendam kaki dalam air hangat dengan sampo lembut selama 5-10 menit.

2. Tumit disikat dan diamplas dengan alat khusus yang dapat dibeli di apotik. Lalu lakukan perlahan, jangan terlalu keras agar tidak melukai tumit. Rendam kaki kembali periksa lagi tumit jika masih terasa kasar diamplas lagi secara perlahan.

3. Bilas kaki sampai bersih, keringkan dengan handuk kering, lalu massage tumit dan kaki dengan skin lotion khusus yang mengandung vitamin. Lakukan dua kali sehari selama dua pekan, setelah itu lakukan cukup dua hari sekali. Dilarang mengelupaskan kulit tumit secara paksa karena bisa menimbulkan infeksi.

4. Makan serat cukup buah dan sayuran.

5. Minum vitamin A, C, dan E



Ingat lakukan saran dr. Deby Vinski ini dengan teliti dan rutin, sehingga bisa memiliki tumit yang bagus dan indah. Juga, Rani dapat kembali percaya diri saat menggunakan high heels.



Salam



dr Deby Vinski,AAMS, MSc

The Queen of Anti Aging, Perfect Beauty Aesthetics and Anti Aging Clinic (ren)