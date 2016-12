SALAM, halo dokter deby, saya Ayu dari Bintaro. Saya sering jadi bulan-bulanan pria dan sahabat saya. Karena memiliki kumis di wajah, saya malu, bagaimana cara menghilangkan bulu di atas bibir tersebut agar saya bisa tampil percaya diri kemanapun. Terima kasih.



Jawaban:



Dear Ayu yang manis tapi sedang berkumis. Masalah kumis pada wanita adalah masalah hormon dan genetik, saran terbaik adalah melakukan IPL hair removal. Di mana terapi ini dapat dilakukan agar kumis tidak kembali lagi.



Jika terapy IPL sudah dilakukan, namun masih ada sedikit bulu kumis maka periksalah segera hormon anda. Terapinya berupa hormon gel sesuai jenis yang akan ditentukan oleh dokter spesialis hormon dan anti-aging.



Tentu saja harus melakukan konsultasi dan pemeriksaan terlebih dahulu. Semoga saran dari dr. Deby ini dapat bermanfaat bagi Ayu.





Konsultasi dr Deby Vinski,AAMS, MSc

The Queen of anti aging.

Perfect Beauty Aesthetics and Anti Aging Clinic, Penerima Kartini Award dari Ibu Ani Yudhoyono 2009,Penerima Star Quality Award 2013 In Geneva, Switzerland.