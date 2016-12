Obati Batuk dengan Jeruk Nipis, Malah Kena Maag

, saya mencoba meminum perasan jeruk nipis hangat plus kecap untuk meredakan batuk . Obat itu diminum karena melihat saudara saya yang berhasil menyembuhkan batuknya. Tetapi, saat saya coba meminum perasan jeruk nipis plus kecap, maag saya jadi kambuh. Ini kenapa bukan batuk saya yang jadi sembuh ya? Nah, bagaimana tanggapan dokter atas kondisi ini.Jawaban:Halo Dira, minum perasan jeruk nipis plus kecap memang banyak diketahui bisa meredakan batuk seseorang. Namun, jika Anda meminum perasan jeruk nipis malah membuat maag jadi kambuh, kemungkinan terbesar itu memang karena asam lambung yang naik. Jeruk nipis sendiri memang bisa membuat produksi asam lambung naik. Jadi wajar memang jika maag Anda kambuh.Kalau sudah begitu, berarti Anda tidak cocok untuk mengonsumsi obat alami pereda batuk yang bisa meningkatkan asam lambung, seperti teh dan lemon. Dan saya sarankan untuk mencari yang pas, buat diri Anda sendiri. Anda bisa membuat ramuan alami dari daun mint ataupun juga bisa mengandalkan dari tanaman adas.Emilia E. Achmadi, MSClinical dietitian dan pakar bidang nutrisi dan pencegahan penyakit One Step Sport Nutrition Jakarta.