MBAK Wulan yang cantik, saat puasa, kulit cenderung lebih kering karena kebutuhan hidrasi berkurang dari hari-hari biasa. Perawatan apa yang paling tepat untuk mehidrasi kulit selama puasa? Terima kasih atas jawaban Mbak.



Tanti, Bekasi



Jawab:



Dear Tanti, puasa tidak menjadi halangan bagi kita untuk tetap tampil cantik dan sehat sepanjang hari. Selama berpuasa, kita juga tetap perlu melakukan perawatan kulit atau merawat kecantikan kita karena saat puasa, secara alamiah tubuh mengalami kekurangan cairan yang dapat memengaruhi stamina dan kondisi tubuh.



Berikut adalah tips cantik saat berpuasa dan tips merawat kulit selama menjalankan ibadah puasa. Jadi, kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan stamina terjaga dan kulit yang memesona.



- Tidur yang cukup akan membuat tubuh menjadi bugar dan lebih fresh.



- Membersihkan wajah, sebaiknya bersihkan wajah dengan pembersih yang sesuai dengan jenis kulit wajah agar terlihat kembali segar dan sehat. Lakukan scrubbing dan memakai masker wajah secara rutin agar wajah tidak kusam.



Jangan lupa juga untuk menggunakan pelembap wajah agar kulit wajah terlindungi dari sinar UV matahari. Kemudian, untuk kulit tubuh oleskan hand and body lotion untuk kulit tangan dan kaki agar kulit menjadi lebih halus dan lembut.



- Minum air 6-8 gelas per hari untuk mencegah timbulnya dehidrasi saat menjalankan puasa.



- Konsumsi buah dan vitamin. Sebaiknya konsumsilah buah-buahan yang mengandung vitamin C dan E karena vitamin ini dibutuhkan untuk mengontrol cairan tubuh, menjaga kelembapan kulit, dan memberikan cadangan energi sepanjang hari.



Salam



Wulan Tilaar

Deputy General Manager PT Martha Beauty