Malam ini Black In News mengangkat pilihan liputan spesial dari kota Solo. Dibuka dengan liputan #BLACKspot, tempat makan dan tempat nongkrong yang didirikan untuk semua lapisan masyarakat; La Taverna Cafe & Resto.

Diikuti dengan liputan #BLACKnation tentang komunitas pecinta drone. Ga ketinggalan #BLACKbox yang akan membahas tentang keseruan BlackAuto Battle Solo. Segment terakhir akan ditutup oleh #BLACKtrip untuk daerah Semarang.

#BLACKspot : La Taverna Cafe & Resto

La Taverna Cafe & Resto memang sengaja didirikan untuk tempat makan dan nongkrong favorit bagi semua lapisan masyarakat di Solo dengan beragam kuliner nikmat dan mampu menggugah selera. Mulai dari menu tradisional hingga menu internasional seperti satu jamur dan aneka steak dengan saus spesial. Menu andalan La Tevrna Cafe & Resto adalah Rib Eye Steak. Bedanya, Rib Eye Steak ala Taverna Cafe & Resto, diisi dengan jamur pada bagian tengahnya, tidak seperti yang disajikan di resto-resto steak pada umumnya.

#BLACKnation : Solo Drone Fly Community

Drone atau Unmanned Aerial Vehicle (UAV) sekilas memang seperti mainan. Namun fungsinya jauh dari itu, begitu pula peminatnya. Harganya yang masih belasan juta rupiah membuat orang jarang yang memiliki. Karena masih jarangnya pemilik drone itulah yang akhirnya mempertemukan para pemilik dan penghobi drone di kota Solo.

Dari situ pula lahir komunitas bernama Solo Drone Fly Community. Kumpul-kumpul sesama penghobi ini awalnya hanya iseng. Namun semakin banyaknya peminat, komunitas ini dibentuk sebagai wadah sesama penghobi drone. Berawal dari percakapan aktif pada grup-grup khusus penghobi drone seluruh Indonesia di medsos (media sosial). Kemudian para pemilik drone di Solo sepakat untuk bertemu dan terbang bareng.

#BLACKbox : Blackauto Battle Solo

Kota Solo atau dikenal dengan tagline the spirit of java ini menjadi salah satu kota di Indonesia yang dibidik blackxperience.com dalam kontes modifikasi kendaraan dalam event bertajuk Blackauto Battle 2016 yang dihelat di Solo The Park pada 3 September 2016 lalu.

Sebelumnya, ajang pameran modifikasi anak negeri ini sudah dilangsungkan di kota Makkasar (30/3) dan Balikpapan (28/4), dan kini kota Solo menjadi perwakilan Jawa Tengah karena kota yang kental dengan budaya ini tergolong maju pesat dalam dunia car tunning, terbukti sekarang banyak bengkel modifikasi, installer dan industri car tunning.

#BLACKtrip episode 7 : Semarang

Pada episode kali ini Black Trip masih berkeliling di kota Semarang. Mengunjungi Black Spot - Spiegel Bar & Bristo dan Black Nation - ONETWOPM Grafitti Crew.

