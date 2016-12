Black In News

Liputan yang makin uptodate mengenai lifestyle, tren, tempat gaul, komunitas, event, serta tokoh lifestyle ternama kini bisa dinikmati di GlobalTV setiap hari Selasa pukul 23.30 WIB. Sebelum nonton tayangannya nanti malam, simak bocorannya dulu yuk!

Malam ini #BLACKSpot akan mampir ke Gastromaquia, tempat yang pernah meraih penghargaan dari Tripadvisor sebagai top 50 restaurants di Madrid selama 3 tahun berturut-turut, kini restoran tersebut turut meramaikan dunia kuliner di Jakarta.

Di #BLACKtech, kami punya Speedo Shine 2 yang bisa melacak kegiatan berenangmu, juga ada review tentang kamera mungil yang mampu merekam video di resolusi 4K. Liputan dari #BLACKnation tentang sekolah DJ yang didirikan oleh salah satu DJ senior Indonesia. Dan #BLACKtrip episode malam ini akan jalan-jalan ke Yogyakarta.

#BLACKspot : Gastromaquia

Gastromaquia adalah Spanish resto yang cukup terkenal hits di area Senopati. Masuk ke tempat ini dijamin langsung jatuh cinta dengan ambiancenya, so homey and comfy. Tempatnya cukup luas, terdiri dari 2 lantai. Lantai 1 dining area dan bar area. Lantai 2 lebih spacious dan ada juga area outdoornya. Interiornya unik, banyak cutleries dan peralatan makan / masak yang dijadikan decor di tempat ini.

#BLACKtech : Speedo Shine 2, Frodo, Idolcam

Speedo Shine 2

Misfit memperluas kemampuan Shine 2 dan Ray fitness tracker dengan fitur swim tracking yang pertama kali dikenalkan di Speedo Shine tahun lalu. Selaun itu, perusahaan merilis Speedo Shine 2 sebagai update dari model tahun lalu yang didasarkan pada Shine 2 tracker. Pemilik dari Ray dan Shine 2 akan dapat menambahkan swim tracking ke perangkat mereka melalui aplikasi yang berbayar seharga $ 9,99. Perangkat yang tahan air hingga 50 meter akan dapat melacak waktu berenang dan jumlah lap. Perusahaan menyatakan menggunakan alogaritma kepemilikan untuk menghitung lap dan fitur akan bekerja dengan semua jenis stroke.

Frodo

Kalau biasanya smartwatch hanya bisa dioperasikan layaknya sebuah smartphone. Nah, sekarang sudah ada smartwatch keren yang dibekali dengan kamera canggih dengan berbagai feature yang bisa membuat fotomu menjadi semakin menarik. Nah, untuk yang suka banget dengan fotografi, at least suka foto – foto, Frodo bakal menjadi salah satu item impian. Dengan bobot hanya 110 gram, membuat Frodo akan tetap terasa nyaman meski dipakai berlama-lama, dan tidak akan membuat pegal pergelangan tangan. Menariknya, Frodo dapat menghasilkan rekaman video berkualitas full HD 1080p dan stillphoto berkualitas 8MP.

Idolcam

Idolcam, atau biasa disebut kamera berteknologi robotik, adalah kamera yang memiliki sistem gyro 3-axis bertenaga komputer yang didukung gyroscope 6-axis serta accelerometer 6-axis. Kamera ini bisa bergerak dengan sangat cepat dan menghindari hasil foto blur serta dapat menjadi ekstensi smartphone dengan menyambungkannya secara wireless hingga jarak 12 meter. Idolcam dibekali gimbal stabilizer tiga-poros, yang bisa secara leluasa gonta-ganti lensa layaknya kamera profesional. Kamera mungil ini mampu merekam video di resolusi 4K dengan 24fps dan mengabadikan foto beresolusi 12 MP. Ia juga bisa dipasangkan ke berbagai jenis lighting.

#BLACKnation : Spinach DJ school

Untuk kalian party people pasti nggak asing lagi denger Spinach DJ School. Yes, Spinach ini adalah sekolah DJ yang didirikan oleh salah satu dari DJ legendaris Indonesia, DJ Riri Mestica. Spinach sendiri berdiri sejak tahun 2003 dan masih eksis sampai sekarang. Dulu Spinach berlokasi di Jalan Sriwijaya lalu pindah ke Splash Kemang dan sekarang berada di 89 Building Kemang.

#BLACKtrip episode 9 : Yogyakarta

Pada episode kali ini Black Trip akan berkeliling kota Yogyakarta dan mengunjungi tempat-tempat menarik.

