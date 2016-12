Memasuki bulan ke delapan Black In News di GlobalTV, semakin banyak liputan menarik yang sayang kalau dilewatkan. Pastikan kamu update informasi seputar tren terkini di Black In News setiap hari Selasa pukul 23.30 WIB.

Seperti biasa, Black In News diawali liputan dari #BLACKspot yang kali ini menampilkan resto Willie Brothers Steakhouse yang menawarkan steak premium dengan harga terjangkau.

Lalu di #BLACKprofile ada Rama Aditya, sosok dibalik aplikasi Qlue yang lagi trend. Jangan ketinggalan liputan seputar Black Innovation 2016 Roadshow yang baru-baru ini hadir di Semarang. Simak juga #BLACKtrip yang malam ini akan mengeksplore kota Semarang yang bisa jadi rekomendasi liburanmu.

#BLACKspot : Willie Brothers Steakhouse

Sebuah restoran di bilangan Meruya, Jakarta Barat menawarkan pengalaman menikmati berbagai pilihan steak premium dengan sensasi yang berbeda tapi dengan harga yang terjangkau. Konsep homey yang ingin ditawarkan akhirnya mencuatkan Willie Brothers Steakhouse muncul ke permukaan pada April 2016 lalu.

Willie Brothers Steakhouse menawarkan beberapa menu yang terdiri dari appetizers, soup & salad, steak & grilled, speciality dining, pasta, dan asian delight. Berbagai pilihan steak di sini bisa kamu dapatkan dengan harga yang cukup terjangkau jika dibandingkan restoran steak lainnya.

#BLACKprofile : Rama Raditya

Masyarakat Jakarta pasti tau aplikasi yang sedang naik pamornya alias sedang trend ini. Aplikasi gagasan Rama Raditya ini dapat menjadi jembatan bagi masyarakat dengan pihak-pihak pelayanan masyarakat di Jakarta. Melalui Qlue, masyarakat dapat melaporkan setiap keluhan yang dirasakan di Jakarta.

#BLACKbox : Black Innovation 2016 Roadshow – Semarang

Roadshow Black Innovation 2016 tanggal 21 September 2016 lalu mendarat di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Kota dan universitas kedua yang terpilih dalam rangkaian ajang kompetisi inovasi terbesar di Indonesia ini dilihat memiliki potensi generasi muda yang kreatif.

Selain workshop dan mini expo produk desain, roadshow kali ini juga menyuguhkan talkshow dengan menghadirkan empat pembicara yaitu Svasti Manggalia owner SvasLiving sekaligus juri BlackInnovation 2016, Gisneo Pratala Putra konsultan teknologi dan internet of things, Arifin Bong sebagai perwakilan penyelenggara BlackInnovation 2016, serta Irsan Saputra, mentor teknis IBM BlackInnovation 2016.

#BLACKtrip episode 10 : Kota Semarang

Pada episode kali ini Black Trip akan berkeliling kota Semarang dan mengunjungi tempat-tempat menarik.

Semua liputan lengkapnya ada di Black In News malam ini pukul 23.30 WIB di GlobalTV Seru! Dan bagi kamu yang ingin tahu konten tiap episodenya atau info lifestlyle terupdate lainnya, tetap bisa mengunjungi www.blackxperience.com atau Twitter di @blackxperience dan Facebook Page / Instagram @BlackXperience.

Get Hyped with Black In News!