Black In News

#BLACKspot : Abhayagiri Restautant

Bingung cari tempat yang asyik buat jalan-jalan sore sekaligus lanjut dinner romantis saat di Yogja? Nggak perlu bingung, salah satu pilihan tempatnya adalah Abhayagiri Restaurant. Restaurant ini terletak tak jauh dari Candi Ratu Boko, jadi tak ada salahnya untuk jalan-jalan terlebih dahulu berburu sunset ke Candi Ratu Boko lalu lanjut makan malam di Abhayagiri Restaurant.

Tempat makan ini bisa dibilang romantis karena memiliki pemandangan yang cukup indah dengan menyuguhkan view Gunung Merapi, Candi Prambanan, Sojiwan, dan desa-desa sekitar yang sangat hijau.

#BLACKnation : Four Colours Films

Fourcolours Films adalah Rumah Produksi Independen yang berbasis di Jogjakarta yang sejak tahun 2001 telah aktif memproduksi film pendek. Mulai tahun tersebut Fourcolours Film aktif membuat film-film pendek dan beberapa di antaranya berhasil memenangkan penghargaan di festival-festival film.

#BLACKbox : Black Innovation 2016 Roadshow – Yogyakarta

Tanggal 23 September lalu, seri ketiga campus roadshow BlackInnovation 2016 mendarat di kota Yogyakarta. Kota yang kental dengan sisi budaya ini dipilih karena seperti kita tahu kota Yogyakarta juga dikenal sebagai kota pelajar yang sudah terbukti menciptakan karakter-karakter kreatif dan berprestasi.

Dari Universitas Diponegoro, Semarang, tim Roadshow BlackInnovation 2016 lompat ke Universitas Gajah Mada, Yogyakarta kembali menyuguhkan workshop dan mini expo produk desain, serta tidak lupa main event talkshow bertajuk "Innovation as an Ability to Convert Ideas Into Values".

Tiga pembicara yang menggawangi talkshow ini termasuk dua juri BlackInnovation 2016, Svasti Manggalia owner Svas Living, Aulia Fa'aqih selaku CEO dan founder Dirakit, dan Arifin Bong sebagai pengelola BlackInnovation 2016.

#BLACKtrip episode 11 : Yogyakarta

Pada episode kali ini Black Trip akan berkeliling kota Yogyakarta dan mengunjungi tempat-tempat menarik.

