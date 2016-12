Black In News malam ini mengangkat pilihan tema-tema yang nggak kalah seru dari episode sebelumnya. Berisi liputan #BLACKspot tentang resto semi fine dining di daerah selatan Jakarta.

Di #BLACKprofile kita akan kenalan dengan pemanah cantik asal Surabaya yang sudah meraih banyak piala nasional maupun internasional. Penasaran tentang update terbaru BlackInnovation 2016 Roadshow? #BLACKbox punya liputan khususnya malam ini. Dan yang paling ditunggu, ada #BLACKtrip yang masih betah jalan-jalan di Yogyakarta.

#BLACKspot: Huize Van Wely

Huize Van Wely merupakan restoran semi fine dining yang terletak di kawasan selatan Jakarta sejak beberapa tahun silam. Restoran ini terletak pada gedung kaca Le Papilion yang indah, khususnya pada saat malam hari.

Selain karena hidangannya yang lezat, Huize Van Wely juga terkenal akan kelezatan coklatnya yang diimpor langsung dari Belanda. Beraneka produk olahan coklat seperti praline, biskuit, coklat keping tersedia di Huize Van Wely dengan berbagai pilihan rasa.

#BLACKprofile: Dellie Threesyadinda

Muda, berbakat dan memiliki segudang prestasi membuat Atlet Juara Panahan Internasional, Dellie Threesyadinda menjadi salah satu asset bangsa yang patut diacungi jempol. Tidak hanya cantik, Dinda pernah mendapat medali perak pada ajang World Cup di Inggris tahun 2007.

#BLACKbox : Black Innovation 2016 Roadshow – Jakarta





Setelah dari Jakarta, BlackInnovation 2016 Roadshow lompat ke Semarang lalu ke Jogja, Malang dan kini kembali lagi ke Ibukota menyambangi kampus Institute Kesenian Jakarta (IKJ).

Digelar di Fakultas Seni Rupa IKJ, Campus Roadshow dari The Indonesia’s Biggest Innovation Competition ini kembali menghadirkan mini expo produk desain, informasi mengenai ajang BlackInnovation dan talkshow sebagai menu utamanya. Dikemas dengan menarik, roadshow ini sukses memikat sekitar 160 peserta yang memenuhi Galeri Fakultas Seni Rupa IKJ.

#BLACKtrip episode 13 : Yogyakarta

Pada episode kali ini BlackTrip masih berkeliling kota Yogyakarta dan mengunjungi tempat-tempat menarik.

