Yo Whats up? Black In News edisi kali ini akan dimulai dari liputan tentang Djempolan Rice Bowl & Noodles dengan menu andalanya Japanese Ramen. Setelah itu kita akan ngobrol bareng komunitas Kacau Visual, yang dari namanya saja sudah terdengar nyentrik.

Mau tahu ada update apa dari Blackauto Battle 2016 Jabotabek? Pantengin #BLACKbox malam ini, ya. Dan di #BLACKtrip, kita akan jalan-jalan ke tempat yang nggak kalah kental nuansa historis dan budayanya dengan Yogyakarta. Solo, here we come!

#BLACKspot: Djempolan Ricebowls and Noodles

Tempatnya cukup besar, ada 2 lantai, interiornya simple dan lucu. Servicenya bagus dan harganya juga cukup terjangkau. Kalau ke sini, jangan lupa coba mienya karena bisa pilih rasa, jenis mie dan topingnya. Salah satu yang recommended adalah Japanese Ramen.

#BLACKnation: Kacau Visual

Komunitas Kacau Visual bermula dari sekumpulan mahasiswa Fakultas Seni dan Desain Universitas Multimedia Nusantara (UMN) di Tangerang, Banten, yang ingin berkreasi tanpa pakem atau sekadar ingin "lepas" dari rutinitas keseharian kampus.

Generasi pertama Komunitas Kacau Visual diketuai oleh Syams Riadio, yang saat itu masih beranggotakan sebanyak 18 orang. Karya-karya generasi awal ini pernah ikut dalam pameran Jakarta Animal Aid Network (JAAN). Lalu, pada 2013, mereka ikut dalam pameran "Negeri Surealis".

#BLACKbox: Blackauto Battle 2016 JABOTABEK

Hadirnya puluhan mobil keren di BlackAuto Battle 2016 JABOTABEK ini dapat menjadi sebuah gambaran, jika ajang modifikasi di tanah air tidak akan pernah mati. Menurut Ketua Panita Penyelenggara BlackAuto Battle 2016, Boy, jumlah peserta dari berbagai kategori semuanya sudah sesuai dengan kuota.

Bahkan, saking tingginya antusias para modifikator untuk mengikuti kompetisi ini, penyelenggara sempat menolak pendaftaran beberapa peserta dan memasukkannya ke waiting list.

#BLACKtrip episode 14: Solo

Pada episode kali ini BlackTrip akan mengunjungi kota Solo, yang pastinya banyak banget yang bisa diliput, mulai dari penduduknya yang ramah, destinasi wisata kuliner yang bikin ngiler, tempat-tempat melancong unik, dan komunitas-komunitas yang bakalan bikin penasaran.

Pada episode kali ini BlackTrip akan mengunjungi kota Solo, yang pastinya banyak banget yang bisa diliput, mulai dari penduduknya yang ramah, destinasi wisata kuliner yang bikin ngiler, tempat-tempat melancong unik, dan komunitas-komunitas yang bakalan bikin penasaran.



