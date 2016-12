APA lagi ya yang baru dari Black In News? Tiap Selasa malam, kamu akan tahu jawabannya!

Dimulai dari restoran kelas atas dengan cita rasa asli Italia yang dihadirkan di Surabaya. Ada juga si eksotis Nissan Fairlady di #BLACKauto. #BLACKattitude akan membahas tentang Garlick Store, yang hadir sebagai ‘penyedap’ baru di dunia fashion. And last but not least, Surabaya masih jadi destinasi #BLACKtrip kali ini, yang tentunya dengan liputan-liputan yang makin seru!

#BLACKspot: Portofino at Shangri-la Hotel Surabaya

Salah satu resto Italia yang cukup kondang di Surabaya adalah Portofino di Shangri-la Hotel. Yup, kalau bicara Shangri-la, sudah kebayang kelasnya, kan? Sebuah restoran dengan cita rasa asli Italia yang dihadirkan ke Surabaya. Sangat terlihat dari interior yang ditata menyerupai dengan restoran asli di Italia. Yang menjadi daya tarik utama adalah tungku pembakaran untuk pizza. Dengan perpaduan gaya klasiknya serasa kita sedang berada di eropa. Tak hanya pizza, di sini juga menyediakan pasta serta lobster. Selain makanan, juga terdapat koleksi wine yang menjadi salah satu daya tarik dari restoran ini.

#BLACKauto: Nissan Fairlady

Segmen crossover/SUV menjadi yang paling menguntungkan di industri saat ini. Hampir semua pabrikan kini mengandalkan model crossover untuk mengeruk pundi-pundi keuntungan, tak terkecuali Nissan. Nissan bahkan rela mengorbankan salah satu mobil sport paling ikonik yang pernah dilahirkan, generasi Nissan Z atau juga dikenal dengan nama Nissan Fairlady Z, untuk bertransformasi model menjadi sebuah crossover, menurut perkembangan terbaru. Generasi terbaru Nissan Fairlady Z diyakini bakal memiliki dimensi serupa Nissan Juke, namun didasarkan pada platform anyar hasil pengembangan aliansi Renault-Nissan.

#BLACKattitude: Garlick Store

Liputan #BLACKattitude malam ini akan membahas seputar gaya fashion yang bisa jadi inspirasimu dari Garlick Store. Siapa sangka Garlick store adalah sebuah toko pakaian distro yang digemari anak muda masa kini. Konsumen rata-rata adalah kalangan lelaki, karena gaya fashion yang mereka cari ada di sini. Rata-rata range umur para pelanggan adalah sekitar 18-30 tahun karena memang gaya fashion mereka masih kental dengan gaya kekinian. Garlick store menyediakan t-shirt, varsity jacket, sweater, tas, sepatu, dompet, topi, dan aksesoris lainnya. Kamu tidak akan bingung mencari model apa yang sedang hits karena di Garlick sudah tersedia dengan lengkap.

#BLACKtrip: Surabaya

Pada episode kali ini #BLACKtrip akan berkeliling Surabaya mengunjungi beragam tempat menarik, yang sayang sekali untuk dilewatkan.

