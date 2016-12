Rayakan Libur Natal dan Akhir Tahun Bersama Mickey and Friends di Kota Kasablanka

DESEMBER adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh anak-anak dan keluarga dikarenakan liburan panjang Natal dan Tahun Baru. Di bulan ini, Kota Kasablanka menghadirkan beragam aktivitas yang seru dengan sanak keluarga dan program belanja di akhir tahun.

Bahkan, suasana akan lebih meriah dengan acara “Joy Christmas with Mickey and Minnie” di Grand Atrium dan Mosaic Walk dari tanggal 8 Desember 2016 - 8 Januari 2017.

Acara Joy Christmas with Mickey and Minnie di Kota Kasablanka menyediakan beragam aktifitas mulai dari Musical Meet & Greet with Mickey Mouse and Minnie Mouse, Mickey & Friends House Experiences sampai mendapatkan kesempatan liburan gratis ke Tokyo.



Untuk mengenal lebih dekat dengan karakter Disney itu, Kota Kasablanka mengadakan Musical Meet & Greet with Mickey and Minnie Mouse dari hari Kamis sampai Minggu tanggal 15 - 18 December 2016 yang di bagi menjadi 5 bagian waktu per hari nya yaitu dari jam 13.00, 14.30, 16.00, 17.30, dan 19.00. Asiknya lagi, Musical Meet & Greet with Mickey and Minnie Mouse ini gratis untuk seluruh pengunjung Kota Kasablanka dan terbatas untuk 85 keluarga pertama.



Selain itu, Grand Atrium juga akan dimeriahkan dengan Mickey and Friends House Experiences yaitu Mickey House, Minnie House, dan Donald House. Dengan berbelanja di Kota Kasablanka minimal Rp 750.000 di semua tenant di Kota Kasablanka atau Rp 200.000 di Disney Retail Area, si kecil bisa mengikuti berbagai aktivitas seperti christmas card decoration, christmas frame decoration, dan sock decorating for Santa.

Anda pun bisa berfoto ria bersama keluarga di ketiga rumah Disney Houses tersebut dan mencetaknya menjadi Christmas Family Postcard secara gratis. Bagi Anda pemegang kartu Visa dari Bank Partner Kota Kasablanka Anda bisa mendapatkan diskon 10% untuk Disney merchandise di area Disney Retail.

Acara untuk anak-anak juga disediakan di bulan natal ini yaitu kompetisi mewarnai yang diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016, sedangkan kompetisi menari jatuh pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016.



Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi 0818745078 (Coloring Competition) dan 02153660750 (Dancing Competition). Kota kasablanka pun mengajak Anda untuk terus berbelanja selama periode natal ini dan berkesempatan menjadi satu orang Top Spender yang akan mendapatkan liburan gratis ke Tokyo untuk dua orang.