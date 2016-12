Suami Selingkuh, Beri Kesempatan Kedua atau Tinggalkan?

PERSELINGKUHAN sudah bukan hal yang tabu lagi dalam masyarakat. Baik pria maupun wanita bisa berpotensi melakukan kecurangan dalam rumah tangga.

Lalu bagaimana jika suami yang selingkuh? Pilihannya ada dua, memberi kesempatan kedua atau meninggalkannya. Namun pilihan ini tidak dapat diputuskan dengan sembarangan. Karena Anda harus tahu latar belakang di balik alasan suami selingkuh.

Bagi penyanyi jebolan Indonesian Idol, Helena, sebelum memutuskan untuk meninggalkan atau memberi kesempatan kedua, sebaiknya wanita intropeksi diri terlebih dahulu. Karena alasan di balik suami berbuat serong, bisa saja terjadi karena faktor istri.

"Lihat kondisinya dulu. Saya enggak mau di posisi itu, jadi intropeksi dulu kesalahan dari mana. Kalau dari saya, bisa enggak buka hati, karena kesalahan saya misalnya, suami jadi selingkuh," ujar Helena saat berkunjung ke Redaksi Okezone di Gedung Inews Center, Jakarta Pusat belum lama ini.

Menurut Helena, bisa saja wanita yang terlalu sibuk mengurus anak atau pekerjaan menjadi salah satu alasan pria untuk selingkuh. Berawal dari kesalahan-kesalahan kecil yang berakhir pada rasa abai kepada suami, hubungan rumah tangga bisa hancur. Jika sudah begini, Helena mengatakan tidak perlu malu untuk memberi kesempatan kedua.

"Mungkin sibuk ngurus anak sampai suami minta sesuatu, dijawab 'entar dulu'. Kesalahan kecil itu mungkin saja awalnya. Kalau kesalahan dari kita ya why not kasih second change," pungkas Helena.