Masuk dalam Daftar Vogue, Idol Korea ini Satu-Satunya Perwakilan dari Asia

PENGARUH akan Hallyu Wave di perpetaan dunia global memang tidak perlu lagi diingkari. Dari ke hari eksistensi para pelaku Hallyu Wave terus diakui oleh dunia internasional.

Hal ini bisa dilihat dengan bukti bahwa seorang anggota girl group pendatang baru I.O.I yang notabene adalah pemain baru di industri K-pop saja sudah diakui oleh media internasional sekaliber Vogue. Ialah Kim Doyeon, yang namanya terpampang masuk dalam daftar “8 Teen Style Stars Set to Rule 2017” versi majalah Vogue.

Dalam artikelnya Vogue menyebutkan bahwa Doyeon memiliki tampilan visual menakjubkan bak seorang aktris film, di mana visual sempurna dari dara 17 tahun tersebut didukung oleh pilihan outfit yang selalu terlihat stylish. Selain itu disebutkan pula bahwa Kim Doyeon selalu terlihat fotogenik dalam setiap kesempatan.

“Kim Doyeon berhasil memperlihatkan imej tampilan remaja yang segar namun tetap menarik. Ia sering terlihat mengenakan rok sporty ala schoolgirl dengan nuansa outfit bertema pastel ketika beraksi di atas panggung. Namun selera fashionnya yang oke bisa terlihat pada gaya airport fashion nya yang selalu on point,” tulis Vogue.

Dengan masuknya pelantun ‘Very Very Very Very’ ini ke dalam daftar Vogue tersebut tentu menjadi pencapaian tersendiri bagi Kim Doyeon. Namun juga sekaligus menjadi penanda bahwa ia adalah satu-satunya sosok superstar perwakilan dari Asia yang berhasil masuk ke dalam daftar dan sejajar dengan nama-nama terkenal lainnya, sebut saja seperti Sasha Obama, Millie Bobby Brown, Camilla Cabello mantan anggota Fifth Harmony, Yara Sahidi , Chloe dan Halle Bailey.

Dengan ini, kurang lebih Kim Doyeon membuka jalan yang semakin lebar untuk para pelaku Hallyu Wave lainnya dan I.O.I sendiri agar semakin eksis di mata dunia internasional. Demikian seperti disitat Soompi, Rabu (21/12/2016).