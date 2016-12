HARI IBU 2016: Tiru Ide Perayaan Hari Ibu di 5 Negara Ini

APAKAH Anda memiliki kejutan istimewa di Hari Ibu ? Memberinya lipstik atau scarf yang diidamkannya mungkin jadi ide yang amat bagus. Hari Ibu yang jatuh pada 22 Desember ini menjadi momen spesial bagi setiap ibu di Indonesia.

Hari Ibu dirayakan dengan berbeda di setiap negara. Meski waktu dan perayaan berbeda, tetapi tetap tidak mengubah makna yang ada. Berikut perayaan Hari Ibu di berbagai negara, dikutip dari Afar, Kamis (22/12/2016).

Jepang

Anyelir dan mawar adalah hadiah utama dan spesial di Hari Ibu atau Ha No Hi. Sang anak biasanya bangun lebih awal dan menyambut ibu mereka dengan 'Haha no Hi!' (Selamat Hari Ibu!). Bunga-bunga ini melambangkan cinta kasih dan loyalitas.

Inggris

Dirayakan setiap hari Minggu kedua di bulan Mei. Para ibu dihadiahi kartu ucapan, cokelat, bunga, dan lainnya. Setiap Hari Ibu, makanan spesial yang terhidang adalah fruitcake tradisional dengan 12 marzipan di atasnya. Kue ini disebut simnel cake.

Thailand

Wan Mae atau Hari Ibu di Thailand jatuh pada 12 Agustus, yang mana bertepatan dengan ulang tahun Ratu Srikit. Ia disebut sebagai ratu dari semua Ibu untuk masyarakat Thailand. Lampu berlapis emas, dekorasi mewah, parade ceria di kota besar, begitulah semarak Hari Ibu dirayakan.

Bolivia

Setiap ibu adalah pahlawan bagi setiap anak. Berakar dari Dia de la Madre, seorang pahlawan Bolivia yang berjuang untuk memerdekakan negaranya pada 1812. Di sebuah kota kecil bernama Cochabamba, ratusan perempuan berusaha melindungi anak mereka dari invasi Spanyol dengan menaiki San Sebastian Hill kala itu. Dalam memperingati keberanian para wanita dan sang pahlawan, Hari Ibu dirayakan setiap 27 Mei dengan pemberian hadiah.

Nepal

Di Nepal, Hari Ibu dikenal sebagai Mata Tirtha Aunsi dan jatuh pada sekitar bulan April atau Mei, menurut kalender Lunar. Keluarga dan anak-anak berkumpul untuk merayakan Hari Ibu dengan berbagai hadiah. Untuk mengenang jasa ibu yang sudah meninggal, keluarga memiliki tradisi berziarah ke Mata Tirtha Pond. Dikatakan, orang yang mandi di sana akan mendatangkan keselamatan bagi orang yang meninggal dan membawa kemakmuran bagi keluarga mereka.