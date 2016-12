HARI IBU 2016: 5 Ide Fashion dan Beauty Item yang Cocok untuk Hadiah Ibu

IBU telah memberikan pengorbanan yang luar biasa. Ia merawat kita mulai dari saat di kandungan, hingga seorang anak beranjak dewasa. Tak ada salahnya, di Hari Ibu Anda memberikan kado yang spesial.

Jangan bingung, ada banyak ide hadiah Hari Ibu yang bisa Anda berikan. Misalnya, menghadiahi sweater atau kacamata hitam yang diidamkannya.

Berikut intip ide hadiah Hari Ibu yang dapat menambah referensi Anda, dikutip dari Instyle, Rabu (21/12/2016).

Tote bag

Pasti ibu senang bila Anda memberinya tote bag. Ditambah lagi, ibu memang sedang mencari tas favoritnya. Cuyana Leather Tote punya desain yang versatile dan cocok untuk para wanita yang ingin memakainya.

Skin care

Anda bisa menambah perawatan skin care ibunda dengan produk lainnya. Siapa tahu ia suka dan merasa dimanjakan di hari yang spesialnya itu. Anda bisa memberinya perawatan dari produk Tata Harper Skin Care maupun the Body Shop dengan padu aroma lembut. Jangan lupa, ketahui aroma favorit ibu Anda.

Sweater atau cardigan

Pilihlah koleksi warna cardigan yang menjadi warna favorit Ibu. Lalu cari tahu bagaimana ia suka berpenampilan. Carilah paduan yang cocok untuk melengkapi tampilannya. Pasti ia akan senang mendapat kado Hari Ibu dari Anda.

Make-up palette

Wanita mana yang tidak suka diberi kejutan make-up? Pasti ibu Anda akan senang pula. Charlotte Tilbury 'Instant Look In A Palette', menawarkan produk yang menarik. Make-up ini bisa memudahkan ibu bermake-up, karena mulai dari bedak, eye shadow, dan blush on sudah dalam satu paket.

Relaksasi

Anda tak perlu membawa ibu ke spa termahal untuk memanjakan diri. Cukup emberinya boks relaksasi, seperti Simone Leblanc Staycation Relaxation Gift Box, bisa menyulap suasana spa hanya di dalam kamar, maupun mandi.