Sampo Ternama Ini Dapuk Priyanka Chopra jadi Model Teranyar

2016 bisa disebutkan sebagai tahun gemilang dari karir seorang Priyanka Chopra. Di tahun inilah ia berhasil mengukuhkan namanya sebagai aktris Bollywood yang memiliki karir internasional.

Tidak hanya berhasil mengukuhkan nama di pentas internasional lewat film ‘Baywatch’ dan serial ‘Quantico’ , resume Priyanka di dunia internasional kini semakin bertambah dengan keberhasilan dirinya menjadi global brand ambassador terbaru dari sebuah produk merek sampo ternama di dunia.

Ya, sebagaimana dikutip Hollywoodlife, Kamis (22/12/2016) Miss World 2000 ini baru saja diumumkan sebagai wajah teranyar Pantene. Dengan tampilan rambut panjang yang tebal, lebat, sehat nan berkilau rasanya tidaklah mengherankan jika Pantene akhirnya memilih Priyanka. Didapuk menjadi model internasional terbaru dari sebuah brand ternama, Priyanka tentu merasa gembira.

“Aku merasa senang dan bersemangat bisa bergabung dalam keluarga besar Pantene sebagai global brand ambassador. Aku pribadi merasa senang sekali dengan program yang dikampanyekan Pantene untuk para wanita di seluruh dunia, di mana program kampanye ini memfokuskan kepada bahwa menjadi kuat adalah esensi dari kecantikan itu sendiri. Aku dan Pantene percaya bahwa dengan menjadi kuat maka wanita bisa menjadi cantik, dan setiap wanita di dunia ini berhak untuk meraih mimpi yang dicita-citakan. ” ungkap Priyanka.

(foto: holllywoodlife)

Sementara itu Jodi Allen selaku Vice President of Hair Care for North America at Procter & Gamble dari Pantene mengungkapkan bahwa aura cantik dan kepercayaan diri sebagai wanita yang kuat dan berkarakter menjadi alasan kuat, mengapa akhirnya Pantene memilih aktris 34 tahun ini untuk bergabung.

“Kami percaya Priyanka bisa mewakili dan menyampaikan pesan yang ingin kami-Pantene sampaikan kepada seluruh wanita di dunia melalui program iklan kampanye kami. Kecantikan, kepercayaan diri, dan karakter kuat dari Priyanka kurang lebih yang Pantene harapkan bisa dilihat oleh para wanita lain di dunia agar bisa menonjolkan kelebihan diri yang dimiliki serta percaya dengan diri sendiri,” ujar Jodi.

Sementara itu disebutkan iklan televisi pertama Priyanka untuk Pantene akan mulai tayang pada 26 Desember mendatang, dan program kampanye lainnya di televisi mulai hadir pada Januari 2017 mendatang. Selain di layar kaca, tentunya paras Priyanka juga akan hadir dalam berbagai iklan berbentuk digital dan platform sosial media.

Dengan masuknya Priyanka ke dalam keluarga besar Pantene ini, ia bergabung dengan para global ambassador terkenal lainnya seperti Selena Gomez dan Ronda Rousey.