HARI IBU 2016: Peran Ibu di Balik Kesuksesan Klan Kardashian-Jenner

SIAPA yang tak kenal dengan The Kardashian-Jenner? Ya, keluarga selebriti yang selalu muncul dengan sensasi dan berita kontroversial ini memang dikenal di seluruh dunia.

(foto: pinterest)

Mulai dari Kourtney, Khloe, Kim, dan Rob Kardashian, serta Kendall dan Kylie Jenner, tak pernah habis dari sorotan media. Namun, di balik kesuksesan tersebut, keenam orang anaknya itu tidak melakoninya seorang diri. Ada sosok seorang ibu yang memiliki peranan luar biasa dalam kehidupan mereka.

Kris Jenner, nama sang ibu, bisa dibilang merupakan idola utama serta panutan bagi anak-anaknya. Karir para klan Kardashian Jenner di dunia hiburan bisa terbilang sangat gemilang. Namun, seluruh kesuksesan tersebut tak diraihnya begitu saja. Lantas, seperti apa peran Kris Jenner terhadap kesuksesan yang diraih oleh keenam orang anaknya?

Lahir di San Diego, California, pada 1955, Kristen Mary Jenner dibesarkan dengan sang adik, Karen, dan kerap kali hidup berpindah-pindah lantaran perceraian orang tuanya. Usai lulus dari sekolah, Kris mengakui dirinya jauh lebih tertarik untuk menjadi seorang istri dan ibu dibandingkan mengejar pendidikannya yang lebih tinggi.

Pada 1978, wanita 59 tahun ini menikah dengan Robert Kardashian, seorang pengacara ternama yang menangani kasus pidana O.J. Simpson. Pernikahan tersebut tampak baik-baik saja, bahkan Kris sempat menjalin pertemanan dengan tokoh-tokoh ternama, termasuk keluarga Hilton. Kala itu, Robert dan Kris dikaruniai empat orang anak, yakni Kourtney, Khloe, Kim, dan Rob Kardashian. Sayangnya pernikahan tersebut hanya bertahan hingga 1989, Kris dan Robert resmi bercerai. Kris diduga memiliki hubungan gelap dengan pemain sepak bola.

Di 2003, Kris menikah lagi dengan peraih medali emas Olimpiade, Bruce Jenner. Melalui pernikahan keduanya ini, Kris dikaruniai dua orang anak, yaitu Kendall dan Kylie Jenner. Sejak itu, Kris mulai menerapkan hidup penuh keglamoran dan berperan sebagai manajer Bruce.

Empat tahun kemudian, tepatnya di 2007, Kris berdiskusi dengan salah satu stasiun TV, untuk mendokumentasikan kehidupan pribadi keluarganya melalui reality show Keeping Up with The Kardashians yang eksis hingga kini. Delapan bulan sebelumnya beredar sebuah video seks milik Kim Kardashian yang disinyalir dirilis oleh sang ibu sendiri dan direkayasa. Namun, keluarga membantah keras isu tersebut.

Reality show Keeping Up with The Kardashians pertama kali ditayangkan di channel E! pada Oktober atas ide Kris Jenner dan eksekutif produser Ryan Seacrest. Reality show itu pun melahirkan seri lainnya, seperti Kourtney and Khloe Take Miami, Khloe & Lamar, dan Kourtney dan Kim Take New York.

(foto: pinterest)

Berperan sebagai manajer untuk keenam orang anaknya, sejak saat itu Kim Kardashian menjadi sosok perbincangan dunia, termasuk Kendall yang saat ini menjadi model paling dicari, seluruhnya berkat Kris Jenner. Tanpa Kris, bisa dipastikan keenam orang anaknya tidak akan dikenal seantero dunia.

Kim Kardashian tidak mungkin memiliki kekayaan mencapai USD28 juta atau setara dengan Rp377 miliar pada 2014. Kendall Jenner tak akan menjadi sosok model yang paling dicari oleh beberapa majalah ternama, desainer, hingga rumah mode. Kemudian, Khloe, Kourtney, dan Kim tak akan memiliki toko retail fesyen di tiga kota berbeda di Amerika Serikat hingga lini produk rambut dan make-up. Begitu pula dengan Kendall dan Kylie yang belum tentu bisa melakukan kolaborasi fesyen dengan Topshop, PacSun, dan lainnya.