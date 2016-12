HARI IBU 2016: Pelukan Anak seperti Ini Sangat Berharga untuk Para Ibu

BANYAK cara yang bisa dilakukan untuk memperingati Hari Ibu yang jatuh setiap tanggal 21 Desember 2016. Melalui bentuk perhatian kecil, seorang ibu sudah bisa merasa bahagia dan dihargai.

Bentuk perhatian kecil kepada ibu bermacam-macam. Untuk seorang diva yang telah berkiprah di dunia musik selama puluhan tahun, Vina Panduwinata, dirinya tidak pernah memaksakan sang putra, Vito untuk memberikan hadiah untuknya. Karena, Hari Ibu tidak harus diperingati dengan hadiah.

Vina sendiri mengaku tidak selalu mendapatkan hadiah dari sang putra pada setiap peringatan Hari Ibu. Tetapi ia sering mengingatkan jika anaknya lupa mengingat tanggal 22 Desember.

"Cuma kadang-kadang gini, 'You forget something Vito'. 'Oh happy mother's day Mom'. Lalu dipeluk, itu saja itu hadiah yang luar biasa, di mana dia ingat ini hari yang spesial untuk para ibu," ungkap Vina Panduwinata saat ditemui di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Rabu 21 Desember 2016.

Wanita yang akrab disapa Mama Ina ini selalu mengingatkan kepada putranya untuk mengingat Hari Ibu dan Hari Ayah. Tetapi ia tidak pernah memaksakan anak untuk membelikan kado. Karena sesuatu yang dipaksakan tidak akan bagus.

"Karena, menurut Mama Ina, satu hal yang terlalu dipaksakan juga enggak bagus. Yang paling penting apa yang dilakukan oleh anak-anak kita dengan setulusnya itu lebih baik daripada dipaksain. Yang penting kita mengingatkan saja," pungkas Vina.