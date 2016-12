HARI IBU 2016: Peringati Hari Ibu, Ashanti Sebut Ibu Sumber Kekuatan di Bumi

menjadi seorang ibu tidaklah mudah, apa lg ibu yg bener2 ngurusin anak nya dr lahir sampe dewasa, benar2 ngerti semua hal terkecil sampai terbesar anak nya, seorang ibu yg pasti mengorbankan hampir semua waktu utk dirinya sendiri, kebahagiaan nya, karirnya, teman2nya, bahkan hidupnya, hanya demi anak2nya.. ibu adalah contoh dan panutan utk anak2nya, ibu adalah kekuatan dibumi ini, ibu mampu membelah seluruh hidupnya utk suami,anak2, rumah tangga, pekerjaan, dan semua dpt terselesaikan dgn baik, jika kita sakit, ibu yg mengurus, kita salah dimarahi, kita hebat diapresiasi, segala hal sampai paling kecil dlm hidup ibu lah yg mengurus,, ibu teman curhat paling baik, pernah tau kah ibu yg seperti itu betapa berat tugas nya? pernah kah kita sadari tak mudah menjadi dirinya? pernahkah kita hargai kerja keras nya ngurusin kita? masih sanggupkah kita melawan nya? itu lah ibuku, kedua mama aku, yg satu telah pergi meninggalkanku, doakan yg tiada, sayangi yg masih ada😭😭😭 bagiku setiap hari, adalah hari utk memuliakan nya.. apakah kita sanggup menjadi ibu yg baik? tauladan bagi anak2 kita, mengurus semua anak2 kita? aku mau menjadi seperti ibuku.. aku mau dimuliakan Allah dgn menjadi ibu yg baik utk anak2ku😍 jangan sampai menyesal, krn kita blm menjadi ibu yg sebenarnya, dan jangan menyesal jika ibumu telah tiada, kita tidak punya waktu utk membahagiakan nya, semoga aku dan kita semua, dpt menjadi ibu yg terbaik dimata Allah, dan anak2 kita.. Amin.. selamat hari ibu grandma dan oma😘 dan semua para ibu❤️

