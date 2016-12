KALEIDOSKOP 2016: Ini 5 dari 10 Resep Makanan Paling Dicari Sepanjang 2016 Versi Google

Cake/Bolu Tape Bahan: 225 gr mentega 225 gr gula halus 175 gr terigu 5 butir telur 250 gr tape, buang seratnya dan haluskan Sedikit Vanilla extract Cara membuatnya : Kocok mentega dan gula halus hingga mengembang lalu masukkan tape yang sudah dihaluskan, kocok lagi hingga rata. Tambahkan kuning telur satu per satu, kocok rata. Masukkan terigu dan aduk dengan kecepatan rendah.. Lalu terakhir masukkan putih telur yang sudah dikocok hingga kaku dan vanilla. Loyang tulband 22cm, oles mentega dan tabur tepung. Panggang 160'C kira2 45 menit hingga matang. #resepchenniezhang Bisa juga menggunakan metode sponge cake yaitu kocok telur dan gula sampai kental, baru masukkan tape dan terigunya, terakhir mentega cair. Dan tambahkan 1/2sdt-1 sdt baking powder dalam terigunya karena tape bersifat berat dan basah.. Perlu baking powder untuk membantu supaya bisa mengembang dan mendapatkan tekstur seperti bolu.. Photonya thanks utk Mba @mirna_rasha..

