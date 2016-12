HARI IBU 2016: Memeluk Istri yang Mengandung Efektif Cegah Depresi

PEKERJAAN menjadi seorang ibu seperti tiada henti. Merawat anak sejak dalam kandungan hingga ia beranjak dewasa, bukanlah perkara mudah. Ditambah lagi, ibu juga melakoni pekerjaan domestik, bahkan urusan kantor.

Gejolak emosi yang kadang tidak stabil ditambah dengan rasa mual pada awal kehamilan, bisa menjadi pencetus depresi. Di sinilah peran suami menenangkan sang istri. Setidaknya menghujani istri dengan kasih sayang di Hari Ibu dan juga hari-hari berikutnya, bisa menangkal stres dan depresi.

"Jadilah suami yang bisa mengerti istrinya, perbanyaklah memeluk atau membelai istri. Ucapkan kata-kata yang manis kepada istri," imbuh psikolog anak dan keluarga, Anna Surti Ariani, di kawasan Kuningan Jakarta Pusat, 22 Desember 2016.

Jangan anggap remeh kekuatan pelukan. Justru dengan memeluk istri bisa membangkitkan semangat dan juga menenangkan perasaannya yang sedang gundah.

"Secara psikologis, memeluk itu mengaktifkan sensori perabaan kita. Kemudian akan menyebabkan rasa nyaman," tambah wanita yang biasa disapa Nina.

Meski hal ini terbilang sederhana, pelukan mampu mencegah stres yang berlanjut. Bagaimanapun, ibu hamil membutuhkan semangat dan juga rasa tenang dari sang suami untuk merawat dirinya, bayi, keluarga, dan pekerjaannya.

"Pelukan itu salah satu cara yang paling efektif untuk menahan depresi. Jadi, emosi up and down itu, menjadi lebih tenang," tukasnya.