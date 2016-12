Bella Hadid dan Kendall Jenner Kompak Jadi Model Terbaik Tahun Ini

DI penghujung 2016, industri mode kembali mengumumkan dua nama yang dikukuhkan sebagai Model of The Year. Siapa sajakah mereka?

Bella Hadid dan Kendall Jenner menjadi dua nama yang ditetapkan sebagai model wanita tahun ini oleh Model of the Year Industry Awards The Models.com. Bella Hadid menjadi Model of the Year versi pilihan kalangan industri mode (Industry’s Vote), sementara Kendall Jenner menjadi Model of the Year versi pembaca (Readers’ Choice).

Models.com Model of the Year Industry Awards diikuti oleh lebih dari 250 pendukung yang mewakili pihak di industri mode dunia, termasuk stylist, desainer, fotografer, editor, hair and make-up artist, dan casting director.

Melalui akun Instagram pribadinya, Bella mengaku sangat senang bisa mendapatkan gelar Model of the Year. Tak lupa, adik Gigi Hadid ini juga mengucapkan selamat untuk sang sahabat, Kendall.

“Ini merupakan sebuah kehormatan!! Industry’s vote!!! Terima kasih banyak kepada setiap orang di industri mode yang sudah memberi vote, semua orang yang bekerja untuk @modelsdot atas cinta dan dukungannya.... ini sungguh berarti untukku. Dan, selamat Kenny, aku cinta padamu,” tulis Bella di sisi keterangan foto.

What a crazy way to end the year ❤❤This is such a huge honor !!! Industry's vote!!! Thank you SO much to everyone in the industry that voted, everyone I've worked with and @modelsdot for all of the love and support ... this really means so much to me 🙏🏼 And congrats Kenny I love you ❤ A photo posted by Bella Hadid (@bellahadid) on Dec 22, 2016 at 8:37am PST

Menerima kembali penghargaan sebagai Model of the Year tentu menjadi sebuah kebanggaan dan kehormatan bagi Bella. Ini bukan kali pertama mantan kekasih The Weeknd tersebut mendapatkan penghargaan tersebut. Pasalnya, pada Maret lalu, Bella telah menyandang gelar yang sama dari Fashion LA Award

Nama Bella Hadid mulai melambung sejak bergabung dengan agensi IMG Models pada 2014. Dara cantik berambut gelap ini pernah mengisi runway dari rumah mode ternama sekelas Moschino, Balmain, Marc Jacobs, dan Chanel.

Sementara itu, di posisi runner up, Industry Choice ditempati oleh Lineisy Moentero. Sedangkan nama Gigi Hadid justru harus puas menjadi runner up versi Reader’s Choice. Gigi Hadid sendiri pada awal bulan lalu telah menyabet gelar yang sama dari British Fashion Awards 2016.