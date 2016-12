Mien Uno Kagum dengan Prestasi Natasha Manuella di Miss World 2016

PRESTASI gemilang yang ditorehkan oleh Miss Indonesia, Natasha Mannuela di ajang Miss World 2016 yang baru saja usai dihelat memang menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia.

Rasa bangga dan senang atas titel juara 3 Miss World yang diraih oleh Natasha selain banyak gelar atribut lainnya seperti juara 2 fast track top model, Miss Asia World, second runner up Multimedia Fast Track, dan juara 1 BWAP (Beauty With a Purpose) inipun turut dirasakan oleh Mien Uno, selaku sosok pakar etika terkenal di Tanah Air. Ia pun turut mengucapkan selamat kepada Natasha.

“Natasha selamat sekali buat prestasi kamu di ajang Miss World kemarin. Kamu luar biasa sudah bisa membawa nama Indonesia di mata dunia. Prestasi ini tentunya jadi prestasi untuk sosok wanita Indonesia,” ucap Mien Uno saat ditemui Okezone di kawasan Jakarta Selatan belum lama ini.

Tidak hanya turut kagum dan senang dengan pencapaian dara asal Bangka Belitung tersebut, Ibunda dari pengusaha muda sekaligus calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno ini juga mengungkapkan harapannya kepada pribadi Natasha.

“Natasha jangan berhenti sekedar menyandang titel juara 3 saja. Akan tetapi kamu harus memberdayakan diri kamu, memberdayakan Bangka Belitung, dan berperan dalam memberdayakan semua wanita Indonesia agar bisa lebih terangkat lagi derajatnya di mata dunia,” pungkasnya.