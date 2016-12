NATAL 2016: Tren Minuman Natal Terbaru, Red Wine Hot Chocolate

COKELAT tidak hanya dapat diolah menjadi kue-kue lezat dan menggugah selera. Hidangan ini juga dapat dikreasikan menjadi menu minuman spesial yang sangat digemari oleh semua kalangan, termasuk hot chocolate.

Seiring berkembangnya zaman, resep hot chocolate pun kerap dikreasikan dengan tambahan bahan-bahan pelengkap lainnya seperti anggur merah. Resep ini pertama kali diperkenalkan oleh Martha Stewart salah satu penulis di majalah Cosmopolitan.

Dalam waktu singkat, resep hot chocolate miliknya berhasil menarik perhatian para pecinta kuliner internasional. Resep tersebut digadang-gadang sebagai trend minuman terbaru dalam menyambut Hari Raya Natal 2016.

Untuk membuat hidangan ini ternyata sangat mudah. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membuat cokelat panas, kemudian tuangkan ke dalam gelas yang telah diisi anggur merah. Setelah semua bahan tercampur, tambahkan topping sesuai selera Anda.

The New York Times menyarankan untuk menggunakan dark chocolate ketika hendak membuat minuman tersebut. Cokelat jenis ini dipercaya dapat menyatu dengan baik ketika dicampurkan dengan anggur merah. Demikian dilansir dari The Daily meal, Jumat (23/12/2016).