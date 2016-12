Karya Seniman Luar Biasa Hiasi Subway di New York

MULAI awal tahun 2017, pengguna subway di New York akan dikejutkan dengan karya seni luar biasa oleh seniman terkenal. Setelah ditunda puluhan tahun, tahap pertama proyek Second Avenue ini akhirnya akan bisa ditampilkan empat stasiun.

Karya-karya dari Chuck Close, Sarah Sze, Vik Muniz, dan Jean Shin akan ditampilkan dalam instalasi seni publik terbesar dan paling permanen dalam sejarah negara bagian New York. Untuk dapat melihatnya, orang cukup membayar USD2,75 atau sama dengan biaya untuk naik kereta bawah tanah.

(foto: Governor Cuomo’s office)

“’Second Avenue’ ini menyajikan museum baru di bawah tanah New York. Ini juga bentuk penghormatan terhadap warisan kita. Setiap anak yang belum pernah masuk ke museum atau galeri seni bisa teredukasi dengan hanya berjalan-jalan di New York. Itulah yang membuat New York spesial,” kata Gubernur New York, Andrew Cuomo.

Terkenal dengan kerumitan di lukisan besarnya, seniman Chuck Close membuat karya 'Subway Portraits' yang dipamerkan di stasiun 86th Street. Dua belas karya setinggi sembilan kaki dibuat dalam mosaik ubin keramik yang di antaranya menggambarkan potret Lou Reed dan Kara Walker.

(foto: Governor Cuomo’s office)

Lalu karya 'Perfect Strangers' Vik Muniz menggambarkan kehidupan New York, juga dibuat dengan mosaik hidup yang berwarna-warni, di 72nd Street. Sementara di Stasiun 96th Street, 'Blueprint for a Landscape' oleh Sarah Sze menyoroti benda asing seperti lembar kertas, burung, dan pohon-pohon dalam angin badai.

Proyek besar tersebut mencakup 14.000 kaki persegi dan menggunakan hampir 4300 ubin porselen. Second Avenue kereta bawah tanah ini akan selesai dalam empat tahap, dengan tahap akhir meluas ke Financial District. Demikian seperti dilansir dari Lonelyplanet, Jumat (23/12/2016).

(foto: Governor Cuomo’s office)