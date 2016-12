TOP TRAVEL: Tradisi Ini Bikin Wisatawan Malu saat Liburan di Gili Trawangan

GILI Trawangan, salah satu pulau dari Gugusan Pulau Gili, di Lombok – NTB jadi favorit banyak wisatawan. Selain keindahan alamnya, keunikan tradisi juga bisa disaksikan wisatawan lokal maupun asing. Salah satunya tradisi memalukan, yaitu tradisi mengarak pencuri.

Baru-baru ini sepasang wisatawan Australia tertangkap oleh kamera CCTV melakukan pencurian sepeda di hotel, Sabtu 17 Desember 2016. Dilaporkan Asian Correspondent, pasangan yang telah terbukti salah tersebut harus diarak keliling pulau dan mengalungi papan bertuliskan “I am thieve. Don’t do what i did...!!!”

Hal serupa juga pernah dikenakan oleh wisatawan asing yang tertangkap mencuri tas oleh kamera CCTV. Di pulau terbesar, dari ketiga Pulau Gili di barat laut Lombok ini, kebijakan tersebut diberlakukan untuk semua orang, baik orang lokal maupun asing.

Jadi, jangan sekali-sekali berusaha melakukan kriminal di sana, akibatnya bisa mempermalukan Anda. Tradisi semacam ini tentunya bagus untuk menjaga agar Gili Trawangan dapat dipercaya sebagai destinasi wisata yang aman.

Gili Trawangan sendiri juga unggul karena tetap mempertahankan tradisi menggunakan transportasi yang ramah bagi lingkungan. Jangan harap ada kendaraan motor, di Gili Trawangan wisatawan hanya bisa berjalan-jalan dengan kaki atau Cidomo atau kereta kuda khas Lombok.

Keramahan penduduk, indahnya pemandangan sunset, pasir putih, dan keindahan bawah laut juga jadi daya tarik lebih di Gili Trawangan.