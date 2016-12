Bukan Klitoris, Sentuh Bagian Tubuh Ini Bikin Wanita Menggelinjang

STIMULASI klitoris bukanlah satu-satunya cara membuat wanita mencapai orgasme. Ada satu bagian tubuh lain yang tanpa disadari, itulah tombol orgasmenya kaum hawa. Penasaran?

Dalam dunia akupresur dan pengobatan China, ada bagian tubuh wanita yang cukup sensitif dan dijamin bisa membuat wanita menggelinjang. Bagian tubuh tersebut ada sekira ukuran tiga jari di bawah pusar.

Menekan lembut area ini dengan jari selama 2-3 menit dan fokus melatih pernapasan, dapat merilis energi negatif yang mengakibatkan stres dan trauma emosional.

Ketika energi negatif sudah terbuang, maka aliran darah ke alat kelamin akan lebih lancar. Tentu saja, dampaknya dapat membuat wanita lebih mudah mencapai orgasme. Namun, untuk hasil yang maksimal perlu latihan khusus dan rutin.

Dikatakan Daniel Reid, ahli pengobatan China yang juga penulis buku The Tao of Health, Sex and Longevity. Sebaiknya latihan ini perlu diterapkan bagi pasangan suami istri guna menjalin hubungan seksual yang lebih intens.

Dikutip Redbookmag, Jumat (23/12/2016). Disamping manfaatnya sebagai tombol orgasme, bagian tubuh ini juga dikenal dapat melancarkan buang air besar dan sembelit.