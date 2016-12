TOP FASHION 2: Jawaban Ini Hantarkan Natasha Mannuela Raih Predikat Juara 3 Miss World 2016

KABAR bahagia kembali dibawa oleh perwakilan Indonesia dari malam final Miss World 2016, yang berlangsung di MGM National Harbor, Maryland.

Indonesia yang diwakili oleh Miss Indonesia 2016, Natasha Mannuela setelah berhasil meraih titel predikat juara 2 fast track kategori Top Model sekaligus juara 1 fast track kategori Beauty With a Purpose. Dara yang andal menari balet ini juga berhasil meraih juara 3 atau runner-up 2 di ajang bergengsi Miss World 2016.

Setelah berhasil melalui proses babak 20 besar, 10 besar, 5 besar, hingga akhirnya diumumkan menjadi juara 3. Natasha harus melewati sesi tanya jawab, di mana dalam sesi tanya jawab di malam puncak Miss World 2016 ini para peserta diberikan oleh para mantan Miss World terdahulu. Lalu, apakah jawaban yang menghantarkan Natasha dari posisi 5 besar sehingga berhasil menjadi juara 3 atau runner-up 2 Miss World 2016?

“To help the communities, first i have to start with myself and then do everything with love. With that other people could see my love and my sincerity,” jawab Acha lugas saat diberikan pertanyaan apakah yang ia bisa lakukan untuk bisa membantu komunitas di sekitarnya.

Dengan jawaban bahwa agar bisa membantu komunitas di sekitarnya, pertama yang harus dimulai ialah niat dari dirinya sendiri dan melakukan segala sesuatunya dengan cinta, sehingga orang lain dapat melihat dengan sendirinya niat tulus yang ia pancarkan. Natasha berhasil memukau para dewan juri, sehingga akhirnya bisa dinobatkan sebagai runner-up 2 Miss World 2016. Mengulang prestasi bersejarah yang ditorehkan oleh pendahulunya, Maria Harfanti selaku Miss World 2015.

Selamat sekali lagi kepada Natasha Mannuela yang telah terpilih menjadi runner-up 2 Miss World 2016!