TOP FASHION 1: Natasha Mannuela Tampil Anggun dengan Gaun Biru karya Desainer Maria Ruth Fernanda

TAK hanya Natasha Mannuela yang berbangga menyandang titel barunya sebagai second runner up Miss World 2016, Indonesia pun turut berbangga. Anggunnya Natasha di panggung kontes kecantikan itu menangguhkan prestasi Indonesia di mata dunia.

Tak hanya di atas panggung Natasha menorehkan keanggunannya, begitu pula saat makan malam. Mengenakan busana rancangan Maria Ruth Fernanda, wanita asal Bangka Belitung ini cantik berbalut mermaid dress berwarna biru bermotif floral. Sementara rambutnya ditata ke belakang dan auranya terlihat cantik natural dengan polesan smokey eyes.

Kecantikan Natasha Mannuela dengan dress birunya itu diposting dalam akun instagram sang desainer, @mariaruthfernanda.

"@natashamannuela dinner look for #MissWorld2016 πŸ’™" tulis @mariaruthfernanda dalam judul posting fotonya.

@natashamannuela dinner look for #MissWorld2016 πŸ’™ #mariaruthfernanda #indonesiandesigner #fashiondesigner A photo posted by Maria Ruth Fernanda (@mariaruthfernanda) on Dec 19, 2016 at 3:27am PST

Sebagai desainer yang ambil bagian merancang dress Natasha, Maria juga ikut membanggakan prestasi Natasha. Selain meraih juara ketiga dalam Miss World 2016, Natasha juga menyabet juara kedua dalam top model, serta pemenang Beauty with a Purpose.

Ungkapan bahagia Maria dituangkannya pula dalam postingan foto sebelumnya dalam instagram, Kala itu, terlihat Natasha sedang bergandengan dengan Stephanie Del Valle, Miss World 2016, asal Puerto Rico.

"@natashamannuela 2nd runner up! proud of you girl, u deserve it πŸ˜β£οΈπŸ‡²πŸ‡¨" ungkap Maria.