NATAL 2016: Tampil Elegan untuk Office Christmas Party dengan 6 Outfit Ini

OFFICE Christmas Party merupakan kesempatan yang pas untuk Anda dress up. Tapi, tak mudah juga untuk memilih apa dan seberapa formal busana yang akan dikenakan. Tentu tak ingin terlihat membosankan namun juga tak boleh terlihat over, bukan? Lantas, bagaimana dress up yang tepat untuk menghadiri acara penting seperti ini?

Jika acara tersebut dilaksanakan pada siang hari, Anda bisa memilih busana yang tak terlalu formal. Namun jangan terlalu kasual dan sporty, tetap dress up. Natal adalah perayaan yang spesial dan waktunya Anda tampil elegan. Dress dan rok dengan bahan tebal seperti dari wool, silk blouse dan blazer atau cardigan cantik bisa menjadi opsi.

Sedangkan bila diadakan pada malam hari, Anda bisa mengenakan chic cocktail dress yang bisa ditambahkan kesan shimmery. Selain itu, Anda juga mengenakan satin panel lace dress. Selengkapnya, yuk ladies intip mix and match yang telah Okezone himpun berikut ini.

Daytime Look

Look 1

Long sleeve shirt, bubble skirt, clutch, pearly necklace dan nude heels akan membuat tampilan Anda elegan pada pesta Natal di siang hari.

Look 2

Meriahkan pesta Natal Anda dengan mengenakan kemeja bernuansa merah dibalut dengan cream sweater, lalu glittery skirt dan jangan lupa heels berwarna merah dan pearly necklace sebagai aksesori.

Look 3