Adidas Bantah Rumor Kolaborasi dengan Kekasih Rob Kardashian

ANGGOTA keluarga Kadarshian memang tidak pernah absen menghiasi pemberitaan media setiap harinya.

Rumor kali ini menghampiri kekasih Rob Kardashian, Blac Chyna. Setelah beberapa waktu lalu sempat ramai menghiasi media akibat pemberitaan soal dirinya yang tidak diundang dalam pesta perayaan Natal keluarga inti resmi Kardashian. Kini ada lagi kabar tidak sedap yang menimpa ibu dua anak ini.

Blac dikabarkan akan bergabung dengan sportwear brand raksasa, Adidas untuk meluncurkan project kolaborasi peluncuran lini sepatu khusus dari Blac Chyna. Baru ramai berhembus di publik, Adidas secara gesit langsung memberikan pernyataan resmi terkait rumor kolaborasi ini.

Dalam pernyaatan yang dilontarkan sumber yang terhubung langsung dengan Adidas, tampak Adidas secara tegas membantah perihal berita adanya kerjasama proyek terbaru dengan Blac tersebut. Bahkan dalam pernyataan tersebut disebutkan bahwa Adidas sendiri tidak pernah membidik atau menargerkan suatu hubungan kerjasama dengan partner Rob Kardashian tersebut.

“This is one trillion percent false at level. She has never been on our radar." sebut sumber tersebut kepada media TMZ.

Menyikapi rumor yang terus berkembang ini, selanjutnya perusahaan Adidas sendiri diberitakan telah mengeluarkan sebuah pernyataan resmi. “We have not have made any announcement and are unable to confirm this information." tulis Adidas, seperti dikutip Toggle, Sabtu (24/12/2016).

Sedangkan pihak Blac sendiri melalui pengacaranya menolak berkomentar lebih lanjut soal rumor ini. "I have absolutely no comment,” ungkap perwakilan pengacara Blac. Sementara itu, rumor soal Blac dan Adidas ini menjadi ramai berkembang diawali dengan pemberitaan dari TMZ yang menyebutkan bahwa Blac telah ditawari kontrak dengan nilai yang ditaksir mencapai USD250 ribu atau sekira Rp33 milyar untuk berkolaborasi meluncurkan proyek lini sepatu dengan Adidas.

Jika sampai rumor ini suatu hari bisa terjadi dan benar adanya, maka Blac akan bersaing dengan adik tiri Rob, Kylie Jenner yang berkolaborasi dengan brand sportwear raksasa lainnya, PUMA.