Bingung Masak Apa? Yuk, Bikin Ayam Goreng Tulang Lunak untuk Makan Siang

Suka jajan??cek @destinasijajan . . Siaaaang... Bikin ini yuuuk... Tulangnya bisa ikutan dimakan loh, jadi gak ada yang sisa ūüėÄūüėÄ . . Ayam goreng tulang lunak by @henimaria Bahan:¬† 1ekor ayam kampung, saya potong kepala dan ekornya 3lbr daun jeruk¬† 2batang serai, memarkan¬† 3lbr daun salam¬† 750ml air¬† Minyak untuk menggoreng¬† Bumbu halus:¬† 5btr kemiri¬† 7siung bawang putih¬† 5siung bawang merah¬† 1sdt ketumbar¬† 2cm jahe¬† 2sdt garam 1sdt gula¬† Cara:¬† 1. Cuci bersih ayam, kucuri dengan jeruk nipis lalu lumuri dengan bumbu halus hingga rata.¬† 2. Siapkan panci presto, masukkan daun jeruk, serai dan daun salam.¬† 3. Masukkan ayam dan sisa bumbu halus bersama air, tutup panci, masak selama 1.5jam. 4. Setelah tekanan panci presto hilang, buka tutup panci presto, keluarkan ayam, goreng ayam dengan minyak banyak hingga matang dan berwarna kuning kecoklatan, angkat, tiriskan, sajikan ūüĎĆūüĎĆ . Note: perlu sedikit hati hati saja saat menggorengnya, karena tulangnya sudah mudah lepas. . . . #doyanmasak_ayam

A photo posted by Resep Masak Dapur Cook (@resepyummy) on Dec 19, 2016 at 10:01pm PST