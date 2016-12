NATAL 2016: Liburan Natal, Pevita Pearce Ajak Adik Main Ice Skating

DI sela kesibukannya sebagai artis papan atas Indonesia, Pevita Pearce masih sempat meluangkan waktunya untuk berlibur bersama keluarga tercinta.

Pada momen liburan Natal tahun ini, pemeran Hayati dalam film Tenggelamnya Van Der Wijck itu mengunjungi keluarga besarnya di London, Inggris.

Dalam salah satu foto yang diunggah di akun instagram pribadinya, @pevpearce, Pevita terlihat sedang asik bermain ice skating bersama adik perempuannya di salah satu wahana bermain kota London, Hyde Park Winter Wonderland.

Experiencing Winter Wonderland for the 1st time! So much fun!! Foto kiriman Pevita Pearce (@pevpearce) pada Des 23, 2016 pada 7:19 PST

"Experiencing Winter Wonderland for the 1st time! So much fun," tulisnya pada keterangan foto tersebut.

Seperti diketahui, Hyde Park merupakan salah satu destinasi Natal paling populer yang terletak di pusat kota London. Di tempat inilah sebagian besar penduduk Inggris, menghabiskan masa liburannya bersama keluarga tercinta.

Pasalnya, berbagai wahana bermain seperti ice staking, magical ice kingdom, bar ice, giant wheel, zippos christmas circus, cirque berserk, the shooty christmas show, hingga the nutcracker ice dapat diakses secara gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Yang perlu Anda lakukan hanyalah melakukan reservasi agar dapat mencoba wahana tersebut. Menarik bukan?

Keseruan Pevita saat berlibur di Hyde Park pun berhasil menarik perhatian sejumlah netizen.

"Omg asli itu my favorite time of the year in London," tulis akun @okkienikijuluw

""Ohhh my god, so cute (yang dede cantiknya)," tulis akun @ahmadkhakiim