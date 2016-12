NATAL 2016: Sepatu Mewah Hingga Kue, Kado Natal yang Didapat Khloe Kardashian

ACARA tukar kado menjadi salah satu tradisi yang kerap dilakukan saat perayaan Natal. Namun, sebelum Hari Natal tiba, Khloe Kardashian ternyata sudah lebih dulu menerima kado Natalnya.

Klan Kardashian-Jenner itu menerima banyak kado dari rekan-rekannya sesama selebriti. Sebut saja Jennifer Lopez, Chrissy Teigen, dan tak terkecuali sang Ibunda, Kris Jenner. Lantas, kado apa saja yang diterima bintang 'The Keeping Up with The Kardashian' itu?

Melalui akun Snapchat pribadi Khloe, kado yang pertama dibukanya adalah dari Kris Jenner. Kado yang didapatnya adalah dua buah foto Marilyn Monroe.

"Jika kalian tahu, aku sangat terobsesi dengan Marilyn Monroe," kata Khloe seraya menunjukkan lukisannya. Lukisan tersebut ditandatangani oleh sang fotografer, yakni Bert Stern, dan Richard C. Miller.

Berikutnya, kado dari Jennifer Lopez. J.Lo memberikan sepasang sepatu ankle boots warna emas nan mewah. Sepatu tersebut merupakan karya J.Lo yang berkolaborasi dengan desainer sepatu Guiseppe Zanoti.

Terakhir, adalah kue pemberian dari pasangan Chrissy Teigen dan John Legend. Menariknya, kue dibuat dengan topping ayam goreng, serta icing dari mashed potato.