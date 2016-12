TAHUN BARU 2017: Pilihan Nail Art Cantik untuk Sambut Tahun Baru

PERGANTIAN tahun 2016 ke 2017 akan segera tiba dalam waktu beberapa hari lagi. Tak ayal jika setiap orang, khususnya wanita, mulai mempersiapkan segala sesuatu. Misalnya, busana, aksesori, riasan wajah, hingga tatanan rambut.

Namun, hal lain yang tak boleh ketinggalan adalah nail art. Ya, nail art bernuansa gemerlap akan menjadi penyempurna penampilan Anda di tahun baru.

Ala 1970-an

Malam pergantian tahun ada yang dimeriahkan dengan pesta tematik. Jika nantinya pesta yang akan Anda hadiri mengusung tema pesta disko ala 1970-an, maka jenis nail art ini bisa menjadi pilihan. Tampilan akan lebih sempurna jika dipadankan dengan dress warna biru metalik.

Go for the gold

Jenis nail art satu ini bisa menjadi pilihan ketika Anda berniat tampil berkilau di malam pergantian tahun. Cara pengaplikasiannya sama seperti manicure French pada umumnya, dan bisa diaplikasikan sendiri di rumah.

Pertama, aplikasikan cat kuku warna merah terlebih dulu. Lalu, terapkan top coat sesudahnya. Jika sudah sepenuhnya kering, baru ulaskan cat kuku warna gold di bagian ujung kuku.

Making waves

Buat gambar garis bergelombang dengan kuas tipis menggunakan warna cat kuku yang diinginkan. Tak perlu menggambarnya dengan maksimal, karena ketidaksempurnaan justru akan menghasillkan desain yang unik.

Rose gold

Bosan dengan cat kuku warna nude, Anda bisa mengaplikasikan warna rose gold. Agar tampilannya tahan lama, sapukan top coat setelah satu jam pengaplikasian cat kuku. Lalu, lakukan hal yang sama setiap harinya.