Wow, Lipstik Jun Ji Hyun di 'Legend of The Blue Sea' Jadi Incaran Wanita!

궁금했죠? #푸른바다의전설 #전지현 의 립스틱은 바로 #헤라루즈홀릭147호 수프림핑크 와 #헤라센슈얼립세럼글로우1호 러브블라썸! 😍 👉🏻투명한 피부에 핫 핑크 컬러로 포인트를 준 인어의 립메이크업은 촉촉한 #러브블라썸 을 립밤처럼 바르고, #수프림핑크 로 슥슥 펴바르면 완성! 👄#헤라 와 함께 탐나는 입술이 매력적인 인어가 되어봅시다.💄

A photo posted by Allure Magazine Korea_얼루어코리아 (@allurekorea) on Nov 17, 2016 at 12:32am PST