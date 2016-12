Ini Rahasia Cantik Selena Gomez, Keramas 3 Hari Sekali

SOSOK wanita cantik dan bertalenta memang pantas disandangkan pada penyanyi Selena Gomez. Setelah rehat selama tiga bulan, Selena kembali lagi ke dunia showbizz Hollywood pada November dengan paras yang tetap rupawan. Lantas, apa rahasia cantik dari wanita 24 tahun ini? Berikut ia beberkan sebagaimana disadur Allure, Senin (26/12/2016).

Wajah

Penembang lagu “Can’t Keep My Hands to My Self” itu mengaku rahasia jitu dalam menjaga kecantikannya adalah dengan mencuci wajah. Baginya, mencuci wajah merupakan salah satu ritual wajibnya di malam hari. "Aku selalu mencuci wajah. Seusai beraktivitas aku harus mencuci wajah. Aku tidak suka pergi tidur tanpa mencuci wajah terlebih dulu," beber Selena.

Setelah mencuci wajah, mantan kekasih Justin Bieber ini kemudian menerapkan sedikit pelembap. Tidak banyak yang diaplikasikannya karena Selena memiliki jenis kulit wajah yang berminyak. Selena juga bukan tipe orang yang terobsesi pada berbagai produk kecantikan. Dirinya mengaku ibunya sering menyarankan satu atau dua produk lain, tapi ia selalu mencoba beragam produk.

Rambut

“Aku tak mencuci rambut setiap hari, ini mungkin terdengar kotor tapi percayalah untukku mencuci rambut setiap hari tidak baik. Ini karena aku memiliki rambut yang tebal, jadi lebih baik tidak mencucinya setiap hari,” jelasnya.

Sebagai gantinya, Selena kerap menggunakan dry shampoo, karena ia memiliki kebiasaan yang aneh. Rambutnya akan semakin indah di hari ketiga tak mencuci rambut, “Hanya aku curly dan memakai produk yang membuat penataannya tersebut tahan lama, ini akan membuat rambutku lebih indah.”