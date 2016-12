TAHUN BARU 2017: Rambut Halus & Berkilau dengan Masker Alpukat di Malam Tahun Baru

TAHUN BARU 2016: Seketika Rambut Halus dan Berkilau dengan Masker Alpukat di Malam Tahun Baru

PERAYAAN malam tahun baru bisa menjadi kesempatan untuk tampil beda dan lebih cantik. Rambut tentu bisa menjadi salah satu jalan Anda mendapatkan tampilan yang dapat menyita perhatian. Untuk itu, jelang malam tahun baru, dapatkan rambut halus dan berkilau dengan do it yourself (DIY) masker alpukat berikut ini.

Yang Anda butuhkan:

Satu buah alpukat

Madu secukupnya

Kuning telur

Olive atau almond oil

Langkah-langkahnya:

1. Lumatkan alpukat dengan di-blending sampai bertekstur seperti pasta. Setelah itu tambahkan tiga sendok makan madu, campurkan merata.

2. Siapkan sebutir telur lalu pisahkan kuning dan kuning telur, ambil kuning telurnya saja dan campurkan pada alpukat;

3. Setelah tercampur, tambahkan olive atau almond oil secukupnya. Aduk lagi hingga merata;

4. Jika campuran sudah siap, oleskan pada rambut dari akar rambut hingga ujung rambut dan sisir. Buat high bun dan tutup dengan shower cap selama 15 menit. Kemudian cuci dengan air dingin. And, voila! Seketika rambut halus dan berkilau siap untuk membuat penampilan Anda berbeda di tahun baru.