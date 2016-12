NATAL 2016: Rayakan Natal, Hary Tanoe Dapat Ciuman Istimewa dari Cucu

NATAL selalu menjadi perayaan yang dinantikan oleh seluruh umat Kristiani untuk berkumpul bersama. Seperti yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo.

Bersama keluarga besarnya, ia merayakan Natal di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Pada acara makan malam bersama dalam perayaan Natal, potret keharmonisan dan kehangatan keluarga besar Hary Tanoesoedibjo diabadikan dan diunggah ke akun Instagram @liliana_tanoesoedibjo.

Family Christmas Dinner 🎄@hary.tanoesoedibjo @angelatanoesoedibjo @valenciatanoe @jessicatanoe @clarissatanoe @linapriscilla @davidaudy A photo posted by liliana tanoesoedibjo (@liliana_tanoesoedibjo) on Dec 25, 2016 at 8:46pm PST

Dalam foto tersebut, tampak seluruh anggota keluarga menikmati kebersamaan dalam suka cita Natal. Tak terkecuali kedua cucu Hary dan Liliana dari putri sulung mereka, yakni Theodore dan Madeline.

Kebahagiaan rupanya tidak hanya terlihat dalam satu foto tersebut. Karena di dalam foto lainnya, kebahagiaan terlihat ketika sang cucu, Madeline, memberi hadiah istimewa untuk Hary Tanoesoedibjo. Dalam foto tersebut, putri Angela Tanoesoedibjo mendaratkan ciuman hangat untuk sang kakek.

A Christmas kiss 💋🌲for grandpapa 😘 @hary.tanoesoedibjo A photo posted by liliana tanoesoedibjo (@liliana_tanoesoedibjo) on Dec 25, 2016 at 7:45pm PST

“A Christmas kiss,” tulis Liliana dalam keterangan foto tersebut.

Foto ini pun mendapat komentar hangat dari netizen. Mereka mengucapkan selamat Natal dan doa untuk keluarga Hary Tanoesoedibjo.



“Merry Christmas pak Harry dan ibu Liliana....walk with God,” tulis @rudi_adolf.

“Merry Christmas Pak HT and Ibu Liliana. God bless u and family,” tulis akun @felixleslie.

“Merry Christmas and Happy New Year for Mr.@harytanoe and Mrs.@liliana_tanoesoedibjo and family. Gbu and your family always. Amen,” demikian tulis akun @bambuspaindonesia.