Rahasia Hidup Bahagia, Anda Harus Hindari Orang Macam Ini!

We need mirror to look at our back. As we need others to see another part of our self we "can't see." To have a better understanding about self.. 👤👩🏻💚❤️💝 Orang-orang yang signifikan tentunya! Seperti pasangan, orang tua, keluarga, hingga sahabat. Mereka yang mengenal kita mendalam, positif maupun negatif, namun mampu menyampaikannya dalam cara-cara yang baik. Yang tak menjadikan diri buruk apalagi hancur. Orang di luar kriteria tersebut, abaikan! Akan selalu ada segelintir orang yang hanya mampu melihat sisi negatif dari orang lain. Dan akan selalu ada orang yang hanya bersedia menerima rumor atau selentingan yang ia dengar dari orang lain. 🗣🗣🗣 Tahu mengapa? Merek yang tidak bahagia, sudah memiliki sentimen negatif lebih dulu, atau tak memercayai kemampuan dirinya untuk memahami secara langsung. Mau tahu salah satu rahasia hidup bahagia? Menjauhlah dari orang-orang yang tidak bahagia lagi bermasalah dengan dirinya lantas ingin menyebarkan pandangan negatif pada sekitarnya. Dalam hidup kita punya hak untuk memilih dengan siapa kita ingin melaluinya. Saya menggunakan hak yang indah ini. Semoga sahabat-sahabatku semua pun demikian. Have a good morning & happy holiday!!! ❤️❤️❤️ #self #positivepsychology #psychologist #verauli #psikolog #mirror #mybathroom #morning

A photo posted by Roslina Verauli (@verauli.id) on Dec 25, 2016 at 3:38pm PST