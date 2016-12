4 Mantan Miss World Beri Ucapan Selamat untuk Stephanie Del Valle

KEBERHASILAN Stephanie Del Valle menyandang gelar Miss World 2016 menuai ucapan selamat dari berbagai kalangan. Meski malam penobatan Miss World telah usai beberapa hari yang lalu, namun ucapan selamat seolah terus mengalir untuk Stephanie. Tak terkecuali dari para mantan Miss World tahun-tahun sebelumnya.

Melalui akun Instagram pribadi, mereka berlomba-lomba mengunggah foto bersama dara cantik asal Puerto Rico seraya mengucapkan selamat. Tak lupa, mereka juga berpesan agar Stephanie dapat menikmati setiap waktu yang ada selama menjabat sebagai Miss World.

Berikut adalah beberapa ucapan selamat mantan Miss World kepada Stephanie.

Megan Young

Miss World 2013 ini tampak berpose bersama Stephanie, Ksenia Sukhinova, dan Azra Akin. Megan mengatakan, “Surrounded by beautiful (and very tall) women. Wihsing our new Miss World a safe and meaningful year. She will be dedicating this year to supporting and raising awareness for different causes and charities around the globe. #MissWorld.”

Surrounded by beautiful (and very tall) women 💗 wishing our new Miss World a safe and meaningful year. She will be dedicating this year to supporting and raising awareness for different causes and charities around the globe. #MissWorld A photo posted by Megan Young (@meganbata) on Dec 23, 2016 at 1:13am PST

Ksenia Sukhinova

Perempuan yang menjabat sebagai Miss World 2008 ini tampak berpose dengan Stephanie dalam balutan gaun halterneck warna merah beraksen sequin. Dalam foto tersebut ia menuliskan, “It’s going to be an amazing and unforgettable year for you Stephanie. Enjoy every minute of it.”

It's going to be an amazing and unforgettable year for you Stephanie. Enjoy every minute of it 👸💛 A photo posted by Ksenia Sukhinova (@kseniasukhinova) on Dec 19, 2016 at 12:43am PST

Azra Akin

“Congratulations Miss World Puerto Rico. Enjoy every moment, it’s going to be a wonderful and unforgettable experience!” tulis Miss World 2002 itu.

Congratulations Miss World from Puerto Rico 👸🏻✨🎉 Enjoy every moment, it s going to be a wonderful and unforgettable experience! ✨🙏🏼#missworld2016 #missworld @missworld #beautywithapurpose A photo posted by Azra Akın (@azraakin) on Dec 19, 2016 at 8:31am PST

Mireia Lalaguna Royo

Terakhir, Miss World 2015 juga tak luput mengucapkan selamat kepada perempuan 19 tahun itu. Foto tersebut menampilkan Mireia yang tengah memakaikan mahkota biru kepada Stephanie.