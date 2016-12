Selain Justin Bieber, Ini 4 Selebriti yang Sering Kenakan Fur Coats

JAKET bulu coyote raksasa yang dikenakan Justin Bieber menuai kontroversi dan bertentangan dengan komunitas penggiat hak-hak hewan, PETA (People for the Ethical Treatment of Animals).

Ternyata Justin Bieber bukanlah seorang diri yang mengenakan mantel raksasa. Ada beberapa deretan selebriti Hollywood lainnya yang mengenakan mantel ini, dikutip dari laman Yahoo, Selasa (27/12/2016).

Kim Kardashian

Kim juga salah satu wanita yang pernah disorot oleh para aktivis PETA. Istri dari Kanye West ini biasanya mendapatkan bulu-bulu binatang yang mati di jalan. Mereka menyulapnya menjadi busana ready to wear.

(foto: yahoo)

Lady Gaga

Baru-baru ini Lady Gaga mengenakan mantel bulu rubah berwarna ungu dari Saint Laurent. Sebelumnya, pada 2012, Gaga menuliskan bahwa ia telah berusaha untuk tidak mengenakan mantel berbulu. Namun, bukan berarti ia tidak menghargai seni mutlak sepotong mantel. Ia tetap mengenakannya.